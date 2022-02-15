«Иллюзия контроля»: Рецензия Киноафиши

Еще в детстве Виктор понял, что у него довольно хорошо развита интуиция, из-за чего он редко ошибается в людях. Со временем это помогло герою научиться манипулировать окружающими и построить крупный бизнес. Привычный порядок вещей рушит автомобильная авария, после которой мужчине сообщают, что у него опухоль мозга. Вскоре Виктор обнаруживает, что уже много лет его жизнь находилась под тщательным наблюдением, а он сам оказывается всего лишь марионеткой в чужой игре. В попытке разобраться, кто за всем этим стоит, герой на своем опыте понимает, каким хрупким и сложным является сознание человека.

Иллюзия контроля

С первых минут фильм Владэка Занковски застает зрителя врасплох: длинная экспозиция с рассказом о детстве и юности героя мало вяжется с сюжетом. Для чего нам были нужны мельчайшие подробности прошлого Виктора? По какой причине авторы делают столь резкий скачок от динамичного рассказа о буднях в 90-е до бизнес-сделок взрослого успешного человека? Ответы прибавляются, раздражение усиливается, а кульминация и долгожданное «ах, вот оно что!» ждет только в самом конце картины. В целом любая попытка проанализировать «Иллюзию контроля» будет чересчур рискованной затеей – незначительные подсказки могут проспойлерить сюжет и испортить зрительское впечатление.

«Иллюзия контроля» построена как калейдоскоп воспоминаний – фрагментарные сцены из жизни Виктора сменяют друг друга, нагружая повествование порой излишним пафосом и флером криминала прямиком из каких-нибудь сериалов НТВ. Занковски в своем желании рассказать запутанную и взрывающую мозг историю использует язык телевидения СНГ – чуждого для иностранной аудитории, но узнаваемого для российской. Парадоксально, но в этом есть как достоинства, так и недостатки для ленты. Наблюдая за бизнесменом, чья жизнь полна мутных сделок и секретов из прошлого, кажется, что ты как минимум случайно переключил не тот канал. Но, как уже говорилось, лишь в конце пазл складывается, и становится очевидно, что другой способ рассказа мог испортить необходимый эффект, очевидно задуманный режиссером.

Иллюзия контроля

«Иллюзия контроля» – редкий проект для кинотеатрального проката. Всем своим видом и «наполнением» отталкивающий от себя зрителя, но в то же время амбициозной концепцией способный привлечь любителей загадок и запутанных сюжетных линий.