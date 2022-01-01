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Валерий Бассэль
Валерий Бассэль
О персоне
Фильмография
Валерий Бассэль
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Дата рождения
12 июля 1939
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рак
Биография Валерий Бассэль
Родился 12 июля 1939 года.
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Фильмография Валерий Бассэль
Иллюзия контроля
драма, триллер
2021, Великобритания / Украина / Германия
7.0
Урод
драма
2017, Австрия / Украина
5.0
Личный интерес
мелодрама
2015, Украина
5.0
Кредитка / Эффект присутствия
драма
2006, Украина
0.0
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