Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Валерий Бассэль

Валерий Бассэль

Валерий Бассэль
Валерий Бассэль
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 июля 1939
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рак
Биография Валерий Бассэль

Родился 12 июля 1939 года. 

Фильмография Валерий Бассэль
Иллюзия контроля
Иллюзия контроля
драма, триллер 2021, Великобритания / Украина / Германия
7.0
Урод
Урод
драма 2017, Австрия / Украина
5.0
Личный интерес
Личный интерес
мелодрама 2015, Украина
5.0
Кредитка / Эффект присутствия
Кредитка / Эффект присутствия
драма 2006, Украина
0.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Приложение киноафиши