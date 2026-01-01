Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Побег из курятника 2 Награды и номинации мультфильма Побег из курятника 2

Награды и номинации мультфильма Побег из курятника 2 2023

BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
В «Моем соседе Тоторо» больше боли, чем кажется на первый взгляд: Миядзаки зашифровал в аниме собственную историю
От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм»
В 2021 году этот sci-fi-сериал быстро списали со счетов и перестали смотреть: зато сейчас он стал хитом и набрал 35,6 млн просмотров
Прекрасный принц из «Золушки» — не такой уж и прекрасный: главной принцессе Disney достался целый набор «красных флагов»
От «Голубого вагона» к новым хитам: какую музыку приготовили для «Чебурашки 2» — и почему чуда не будет
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
С новогоднего похмелья – даже не пытайтесь: ответьте на 7 вопросов с подвохом о советском кино и узнайте, достойны ли статуса «эксперт»
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше