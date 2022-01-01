Алило. Возрождение грузинских песнопений, 2021

По грузинскому преданию после Вознесения Иисуса Христа, апостолы кидали жребий куда кто пойдёт проповедовать. Богородице, выпало идти в Иверию, но Господь послал туда апостола Андрея, который из рук Пресвятой получил нерукотворный образ, запечатленный на обычной доске, которую она приложила к своему лику. Грузинский народ верит, что находиться под особым Ее покровительством. Одно из недавних чудес, которое можно считать подтверждением этой веры, возрождение древних песнопений, казалось бы, навсегда утраченных во время борьбы с религией и церковью. В фильме звучат уникальные, древнейшие песнопения в самом лучшем их сегодняшнем исполнении.