Знаменный роспев, 2020

Уникальная возможность ощутить всю глубину звучания в кинотеатре!«Знаменный роспев» (из цикла «Ангельские песнопения») - документальный фильм о древнерусской церковной традиции пения по знаменной нотации. Чтобы понять, что же такое русская душа необходимо обратиться именно к церковной певческой культуре средневековья, потому что она строилась на естественных мелодических и речевых особенностях языка, характера, и менталитета русского народа, и была отражением его лучших природных и нравственных качеств. Это хорошо понимали крупнейшие представители отечественной композиторской школы. Мусоргский, Римский-Корсаков, Рахманинов вдохновлялись знаменным роспевом и открыто цитировали в своих произведениях целые музыкальные фразы. Фильм стремится показать зрителю, ряд древних песнопений в наилучшем современном исполнении, чтобы передать ощущение истории через музыку. Но это всего лишь крупица того гигантского национального наследия, которое когда-то звучало повсеместно на наших просторах, а сейчас незаслуженно забытое лежит в библиотеках и ждет новых исполнителей и новых композиторов, способных оценить это поистине великое проявление человеческого духа в музыке.