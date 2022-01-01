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Знаменный роспев Знаменный роспев
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Знаменный роспев, 2020

2020 / Россия
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О фильме

Уникальная возможность ощутить всю глубину звучания в кинотеатре!«Знаменный роспев» (из цикла «Ангельские песнопения») - документальный фильм о древнерусской церковной традиции пения по знаменной нотации. Чтобы понять, что же такое русская душа необходимо обратиться именно к церковной певческой культуре средневековья, потому что она строилась на естественных мелодических и речевых особенностях языка, характера, и менталитета русского народа, и была отражением его лучших природных и нравственных качеств. Это хорошо понимали крупнейшие представители отечественной композиторской школы. Мусоргский, Римский-Корсаков, Рахманинов вдохновлялись знаменным роспевом и открыто цитировали в своих произведениях целые музыкальные фразы. Фильм стремится показать зрителю, ряд древних песнопений в наилучшем современном исполнении, чтобы передать ощущение истории через музыку. Но это всего лишь крупица того гигантского национального наследия, которое когда-то звучало повсеместно на наших просторах, а сейчас незаслуженно забытое лежит в библиотеках и ждет новых исполнителей и новых композиторов, способных оценить это поистине великое проявление человеческого духа в музыке.

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Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2020
Возраст 12+
Режиссер
Филипп Орлянский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Знаменный роспев 1 постер
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