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Особый парень: Тупой супергерой
Особый парень: Тупой супергерой, 2006: актеры и роли
Special
Особый парень: Тупой супергерой
2006 / США
6.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Особый парень: Тупой супергерой, 2006: актеры и роли
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В ролях
Майкл Рапапорт
Michael Rapaport
Пол Блекторн
Paul Blackthorne
Джош Пек
Josh Peck
Роберт Бэйкер
Robert Baker
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