Помните серию «Маши и Медведя» под названием «День хороших манер»? Ее посмотрели 127 млн человек и вот почему

Без CGI и зеленых экранов: как Питер Джексон «уменьшил» хоббитов во «Властелине колец» при помощи математики

Врачи лечат, оперируют, влюбляются и …умирают? В этих 3 медицинских сериалах событий точно не меньше, чем в «Анатомии страсти», зато они короче

Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем

Типичный представитель Воздушной стихии: только самые верные фанаты Михалкова знают, кто режиссер по гороскопу

Заряд мотивации: лучшие фильмы об аутсайдерах, которые не сдались несмотря ни на что

«Андор» - лучший сериал по «Звездным войнам»: если бы не одно требование Скарсгарда, то он бы точно скатился

Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя

Уходить тоже надо красиво: топ-5 фильмов и сериалов, в которых уход персонажа стал культовым моментом

Настоящий злодей «Мстителей 5» — вовсе не Доктор Дум: он спасал мир, но выбрал путь Таноса — и до Судного дня остался один шаг