Киноафиша Фильмы Империя света Награды и номинации фильма Империя света

Награды и номинации фильма Империя света 2022

Оскар 2023 Оскар 2023
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший британский фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
