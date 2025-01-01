Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)

Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта

Больше, чем у «Аватара» и «Инстерстеллара»: перевели бюджет этого советского фильма на нынешние деньги и поразились

«Игра престолов», «Властелин колец» и «Терминатор» переполнены смертями, невозможными в реальности — называем 12 главных «убийственных» ляпов

«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался

В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже

10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер

В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики

«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов

Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день