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Старые шишки Старые шишки
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Старые шишки 2021 / Россия
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Старые шишки»

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Алина Сокотнюк 7 января 2022, 12:42
Посмотрела. Так уже давно не смеялась. лучшая комедия года однозначно!!!
7 января 2022, 12:42 Ответить
Петр Поляков 9 января 2022, 10:10
Прикольная комедия с крутейшими дедами))) Серьезно - я очень доволен
9 января 2022, 10:10 Ответить
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