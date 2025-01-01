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Вся информация о фильме
Летние каникулы или как спасти город
комедия, семейный
2023, США
7.0
Королева
комедия
2020, Россия
5.0
Куда он денется!
комедия
1981, СССР
5.0
Обстоятельства
комедия, мелодрама
2009, Россия
6.0
Орел и решка
мелодрама, комедия
1995, Россия
7.0
Настя
мистика, комедия
1993, Россия
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
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Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
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2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
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