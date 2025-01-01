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Фильмы и сериалы похожие на Каникулы

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Летние каникулы или как спасти город
Летние каникулы или как спасти город
комедия, семейный 2023, США
7.0
Королева
Королева
комедия 2020, Россия
5.0
Куда он денется!
Куда он денется!
комедия 1981, СССР
5.0
Обстоятельства
Обстоятельства
комедия, мелодрама 2009, Россия
6.0
Орел и решка
Орел и решка
мелодрама, комедия 1995, Россия
7.0
Настя
Настя
мистика, комедия 1993, Россия
6.0
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
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