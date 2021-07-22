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Гамп – пёс, который научил людей жить
Киноафиша Фильмы Гамп – пёс, который научил людей жить
Gump - pes, který naucil lidi zít

Гамп – пёс, который научил людей жить, 2021

2021 / Чехия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Любую собаку можно назвать бродячей до тех пор, пока она не найдет свое счастье, а счастлива собака только рядом с человеком. Моя история – о поиске собачьего счастья, а также о препятствиях и ловушках на пути к «своему» человеку». Она о силе и несгибаемости, таящихся в каждом псе. Даже в вашем чихуахуа, который каждый день ждет, когда же вы вернетесь с работы. Семейный фильм Франтишека Антонина Брабеца показывает мир, увиденный глазами бездомного пса Гампа. Мир, о котором многие из нас мало что знают. Он также рассказывает о том, как нас видят животные, и насколько важен для них нас наш мир, дарующий им дом, силу, надежду, а еще приносящий боль.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в мире 22 июля 2021
Возраст 16+
Режиссер
Франтишек Антонин Брабец
В ролях
Карин Бабинска
Нэла Боудова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гамп – пёс, который научил людей жить 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Лариса Жукова 18 декабря 2021, 01:15
Замечательный и добрый фильм. Спасибо за те слёзы и эмоции, которые были вызваны при просмотре это фильма
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10 голосов
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