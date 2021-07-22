Гамп – пёс, который научил людей жить, 2021

Любую собаку можно назвать бродячей до тех пор, пока она не найдет свое счастье, а счастлива собака только рядом с человеком. Моя история – о поиске собачьего счастья, а также о препятствиях и ловушках на пути к «своему» человеку». Она о силе и несгибаемости, таящихся в каждом псе. Даже в вашем чихуахуа, который каждый день ждет, когда же вы вернетесь с работы. Семейный фильм Франтишека Антонина Брабеца показывает мир, увиденный глазами бездомного пса Гампа. Мир, о котором многие из нас мало что знают. Он также рассказывает о том, как нас видят животные, и насколько важен для них нас наш мир, дарующий им дом, силу, надежду, а еще приносящий боль.