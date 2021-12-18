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Гамп – пёс, который научил людей жить
Отзывы о фильме «Гамп – пёс, который научил людей жить»
Gump - pes, který naucil lidi zít
Гамп – пёс, который научил людей жить
2021 / Чехия
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Лариса Жукова
18 декабря 2021, 01:15
Замечательный и добрый фильм. Спасибо за те слёзы и эмоции, которые были вызваны при просмотре это фильма
18 декабря 2021, 01:15
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