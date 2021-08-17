Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джефф Челентано
Джефф Челентано
Jeff Celentano
О персоне
Фильмография
Новости
Джефф Челентано
Jeff Celentano
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 мая 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Пембертон, США
Биография Джефф Челентано
Развернуть
Фильмография Джефф Челентано
Держать удар
драма, спорт, триллер
2018, США
6.0
Точка разлома
триллер, боевик, драма, криминал
2009, США
4.0
Московская жара
драма, боевик
2004, Россия / США
1.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Деннис Куэйд исполнит одну из ведущих ролей в семейной драме «Хилл»
Он сыграет жесткого и непримиримого отца главного героя.
Написать
17 августа 2021 15:54
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось