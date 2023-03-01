Маленький львенок, сбежавший из заточения, оказывается в доме Инес — девочки, крайне чувствительной ко всем видам жестокого обращения. В ее семье не все гладко: мать умерла, отец вечно пропадает в командировках, мачеха бесит, а братец достает своими дурацкими приколами, которые они придумывают вместе с одноклассниками. Но прямо в ее спальне появляется тот, кому Инес может дарить свою любовь, — детеныш, которого уже вовсю разыскивают и передают по всем новостям. Недолго…
Впечатление: основной посыл фильма - свободу дикому животному, возвращение в естественную среду обитания любой ценой. И вроде бы все хорошо, НО (!) вот второстепенные посылы и ценности в фильмы, у меня, как у мамы, вызывают лично много вопросов… ради спасения животного дети в фильме врут как семье, близким людям, которые о них заботятся, так и врут чужим и всем вокруг… убежать «за горизонт» из дома, своровать деньги у дедушки и прочие «детали» - чему учит фильм?
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