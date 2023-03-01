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Король-львенок Король-львенок
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King Король-львенок 2022 / Франция
7.1 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Король-львенок»

Вся информация о фильме
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Маленький львенок, сбежавший из заточения, оказывается в доме Инес — девочки, крайне чувствительной ко всем видам жестокого обращения. В ее семье не все гладко: мать умерла, отец вечно пропадает в командировках, мачеха бесит, а братец достает своими дурацкими приколами, которые они придумывают вместе с одноклассниками. Но прямо в ее спальне появляется тот, кому Инес может дарить свою любовь, — детеныш, которого уже вовсю разыскивают и передают по всем новостям.  Недолго…

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Каролина Короткова 1 марта 2023, 08:35
Оценка
Жду не дождусь 1 июня
1 марта 2023, 08:35 Ответить
Ольга Куприна 16 июня 2023, 06:57
Оценка
Очень интересное и милое роуд муви с пушистиком в главной роли 🐯
16 июня 2023, 06:57 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июня 2023, 10:03
в ответ на сообщение Ольга Куприна от 16 июня 2023, 06:57
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился!
16 июня 2023, 10:03 Ответить
炎 炎 16 июня 2023, 11:44
Оценка
Ждали с ребенком фильм, после просмотра трейлера, дождались и посмотрели.
Впечатление: основной посыл фильма - свободу дикому животному, возвращение в естественную среду обитания любой ценой. И вроде бы все хорошо, НО (!) вот второстепенные посылы и ценности в фильмы, у меня, как у мамы, вызывают лично много вопросов… ради спасения животного дети в фильме врут как семье, близким людям, которые о них заботятся, так и врут чужим и всем вокруг… убежать «за горизонт» из дома, своровать деньги у дедушки и прочие «детали» - чему учит фильм?
1 из 10 …
16 июня 2023, 11:44 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июня 2023, 19:02
в ответ на сообщение 炎 炎 от 16 июня 2023, 11:44
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился ☹️ Спасибо за отзыв!
16 июня 2023, 19:02 Ответить
kamock1208 27 июня 2023, 11:56
Оценка
ФИЛЬМ ВАУШНЫЙ
27 июня 2023, 11:56 Ответить
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