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Маленький львенок, сбежавший из заточения, оказывается в доме Инес — девочки, крайне чувствительной ко всем видам жестокого обращения. В ее семье не все гладко: мать умерла, отец вечно пропадает в командировках, мачеха бесит, а братец достает своими дурацкими приколами, которые они придумывают вместе с одноклассниками. Но прямо в ее спальне появляется тот, кому Инес может дарить свою любовь, — детеныш, которого уже вовсю разыскивают и передают по всем новостям. Недолго…