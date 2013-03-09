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Дикие сердца
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Our Wild Hearts

Дикие сердца, 2013

2013 / США
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Уиллоу, пытающаяся найти себя в жизни девочка-подросток, одержима идеей найти своего отца, которого она никогда не видела. Она бросает свою праздную жизнь в Малибу и отправляется в горы Сьерра-Невада, где она неожиданно заявляется к местному ковбою Джеку, не подозревающему, что у него оказывается есть дети. На ранчо Уиллоу находит общий язык с диким и неподдающимся мустангом по кличке Браво. В то время как Джек хочет обуздать и приручить великолепного скакуна, Уиллоу уверена, что Браво должен быть свободной лошадью. Станет ли дикий жеребец, который свёл взрослую дочь и потерянного отца вместе, причиной очередного разрыва?

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 9 марта 2013
Возраст 12+
В ролях
Клифф Поттс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дикие сердца 2 постера
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