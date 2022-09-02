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Преступления будущего Преступления будущего
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Crimes of the Future Преступления будущего 2022 / США
4.9 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Преступления будущего»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Недалекое будущее. Люди почти перестали испытывать боль. Всему виной ускорившийся процесс эволюции, который уже невозможно взять под контроль. Два художника нового времени Сол и каприс устраивают популярные шоу по удалению новых органов. Такой интимный процесс привлекает огромное количество людей и становится одним из главных подпольных развлечений. Но не все готовы следовать закону и бороться с участившимися витками развития человеческого организма. Группа анархистов занята улучшением…

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Ксения Иващенко 2 сентября 2022, 15:07
Оценка
Психоделика - зря потраченные деньги
2 сентября 2022, 15:07 Ответить
София Самойлова 2 сентября 2022, 16:13
Оценка
Отвратительный фильм.
Нет смысла и како то логики
2 часа безумия
Зря потратила время и деньги
2 сентября 2022, 16:13 Ответить
cool.igor-1969 2 сентября 2022, 16:15
Оценка
Очередной противный бред для богатых, обкуренных извращенцев!
2 сентября 2022, 16:15 Ответить
Comon 2 сентября 2022, 17:06
Оценка
8 лет бедняга не снимал - надо было мне насторожиться, а я побежал смотреть, ну как же, этож Кроненберг. А он сбрендил окончательно
2 сентября 2022, 17:06 Ответить
gridneva2804 2 сентября 2022, 18:21
Оценка
Смотрю фильм второй час , одна болтовня и порезы тела . Скучно , странно , неинтересно.... Пожалела о потерянном времени.
2 сентября 2022, 18:21 Ответить
gridneva2804 2 сентября 2022, 18:59
Оценка
Худший фильм года , как такое можно показывать на большом экране!? Отстой
2 сентября 2022, 18:59 Ответить
User 2 сентября 2022, 22:34
Оценка
Это кошмар,люди выходили каждые 15 минут. Такое придумать только если в белой горячке. Худшее кино в моей жизни.
2 сентября 2022, 22:34 Ответить
Камиль Залов 3 сентября 2022, 16:01
Оценка
Фильм не понравился.
А вот актриса Леа Сейду, порадовала глаз ☺️
Захотелось посмотреть
все фильмы с её участтем 😌
3 сентября 2022, 16:01 Ответить
Алёна Ромашкина 8 сентября 2022, 13:07
Оценка
Я абсолютно не привередливая к фильмам, но это… Это первый случай, когда я хотела покинуть зал!!! 😱 в какие-то моменты меня даже подташнивало! Это просто ужас!
8 сентября 2022, 13:07 Ответить
kerastase 9 сентября 2022, 00:41
Оценка
Прекрасное зрелище, сумасбродное, но глаз не оторвать
9 сентября 2022, 00:41 Ответить
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