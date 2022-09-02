Недалекое будущее. Люди почти перестали испытывать боль. Всему виной ускорившийся процесс эволюции, который уже невозможно взять под контроль. Два художника нового времени Сол и каприс устраивают популярные шоу по удалению новых органов. Такой интимный процесс привлекает огромное количество людей и становится одним из главных подпольных развлечений. Но не все готовы следовать закону и бороться с участившимися витками развития человеческого организма. Группа анархистов занята улучшением…
Нет смысла и како то логики
2 часа безумия
Зря потратила время и деньги
А вот актриса Леа Сейду, порадовала глаз ☺️
Захотелось посмотреть
все фильмы с её участтем 😌
Авторизация по e-mail