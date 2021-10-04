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Оранжевый солдат
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Soldaat van Oranje

Оранжевый солдат, 1977

1977 / Нидерланды / Бельгия
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 22 сентября 1977
Режиссер
Пол Верховен
Пол Верховен
В ролях
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Ерун Краббе
Эдвард Фокс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Оранжевый солдат 2 постера
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4 октября 2021 19:49
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