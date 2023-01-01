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Легенды «Смертельной битвы»: Битва королевств
Легенды «Смертельной битвы»: Битва королевств, 2021: актеры и роли
Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms
Легенды «Смертельной битвы»: Битва королевств
2021 / США
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Легенды «Смертельной битвы»: Битва королевств, 2021: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Этан Сполдинг
Ethan Spaulding
В ролях
Дженнифер Карпентер
Jennifer Carpenter
Джоэл МакХэйл
Joel McHale
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