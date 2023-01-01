Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тягай как девчонка
Киноафиша Фильмы Тягай как девчонка Тягай как девчонка, 2020: актеры и роли
Lift Like a Girl Тягай как девчонка 2020 / Египет / Дания / Германия
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Тягай как девчонка, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майе Зайед
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Related video
В «Легенде №17» вранья больше, чем правды: вот что возмутило хоккеистов
Необъятная бочка: звезда «Холопа» так растолстела, что на нее без слез не взглянешь
«Вызывает отвращение»: репутация у мужа Тархановой оказалась так себе
Разругаются со всеми в пух и прах: у этих знаков зодиака начинается «черная полоса»
Наивысшая похвала: засмеетесь, узнав голливудское прозвище Румянцевой
Копия матери: расцветающая дочь Волочковой оголилась перед туристами в Турции
«Мне нравится»: вдова Абдулова высказалась о скорой помолвке
На самом деле прозвище: вот что означает странная фамилия Пересильд
Не для ранимых: фото Заворотнюк, сделанное в США, утекло в Сеть
Возвращение Холмса сорвалось из-за Ливанова: ахнете, узнав причину отказа
Не поверите, кем друг другу приходятся Хаматова и бабуля из «Папиных дочек»: вот это да
Словно в голливудском фильме: как спустя пару дней выглядит могила мужа Пахмутовой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше