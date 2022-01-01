Сенсор, 2019

Максим обладает не очень приятной способностью – он чувствует боль других людей как свою собственную. С такой особенностью Макс вырос замкнутым, одиноким, стеснительным парнем. Единственная его радость – соседская девушка, Лена. Макс давно влюблен в нее, но все не решается подойти и познакомиться.

В один из дней на Лену нападает жестокий маньяк. Макс, который в это время оказался рядом, хочет прийти на помощь, но не может – его перекрывает от боли, которую маньяк причиняет Лене. Единственное, что у Макса получается сделать, – вызвать полицию. Благодаря этому маньяк не успевает завершить начатое, и Лена остается жива. Но теперь она находится в больнице, сильно травмированная и напуганная.

Макс решает найти маньяка с помощью своей способности – ведь он, словно радар, может почувствовать сильную боль, которую маньяк причиняет своим жертвам. Для поисков Макс объединяется с отставным следователем Савельевым. Несколько лет назад именно Савельев связал жестокие нападения на девушек в серию, но ему никто не поверил, и настырного Савельева с его одержимостью «несуществующими маньяками» выгнали из органов.