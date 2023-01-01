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Полуночная жара
Киноафиша Фильмы Полуночная жара Полуночная жара, 1967: актеры и роли
In the Heat of the Night Полуночная жара 1967 / США
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Полуночная жара, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Норман Джуисон Norman Jewison
В ролях
Сидни Пуатье Сидни Пуатье Sidney Poitier Род Стайгер Rod Steiger Уоррен Оутс Warren Oates Ли Грант Lee Grant
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