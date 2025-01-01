Меню
Награды и номинации фильма Моя прекрасная прачечная 1985

Оскар 1987 Оскар 1987
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
