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Моя прекрасная прачечная
Киноафиша Фильмы Моя прекрасная прачечная Моя прекрасная прачечная, 1985: актеры и роли
My Beautiful Laundrette Моя прекрасная прачечная 1985 / Великобритания
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Моя прекрасная прачечная, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Фрирз Стивен Фрирз Stephen Frears
В ролях
Саид Джаффри Saeed Jaffrey Рошан Сет Roshan Seth Дэниел Дэй-Льюис Дэниел Дэй-Льюис Daniel Day-Lewis Ричард Грэхэм Ричард Грэхэм Richard Graham
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