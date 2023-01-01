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Моя прекрасная прачечная
Моя прекрасная прачечная, 1985: актеры и роли
My Beautiful Laundrette
Моя прекрасная прачечная
1985 / Великобритания
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Моя прекрасная прачечная, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Фрирз
Stephen Frears
В ролях
Саид Джаффри
Saeed Jaffrey
Рошан Сет
Roshan Seth
Дэниел Дэй-Льюис
Daniel Day-Lewis
Ричард Грэхэм
Richard Graham
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