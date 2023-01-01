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Шерлок Холмс и секретное оружие
Киноафиша Фильмы Шерлок Холмс и секретное оружие Шерлок Холмс и секретное оружие, 1942: актеры и роли
Sherlock Holmes and the Secret Weapon Шерлок Холмс и секретное оружие 1942
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Шерлок Холмс и секретное оружие, 1942: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рой Уильям Нилл
В ролях
Бэзил Рэтбоун Basil Rathbone Найджел Брюс Nigel Bruce Лайонел Этуилл Lionel Atwill
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