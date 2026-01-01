Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Джейн Эйр Награды и номинации фильма Джейн Эйр

Награды и номинации фильма Джейн Эйр 1970

Primetime Emmy Awards 1972 Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Achievement in Music Composition - For a Special Program
Победитель
Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Номинант
 Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
