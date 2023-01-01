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Джейн Эйр
Киноафиша Фильмы Джейн Эйр Джейн Эйр, 1970: актеры и роли
Jane Eyre Джейн Эйр 1970 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Джейн Эйр, 1970: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Делберт Манн Delbert Mann
В ролях
Джордж К. Скотт Джордж К. Скотт George C. Scott Сюзанна Йорк Susannah York Иэн Бэннен
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