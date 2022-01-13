«Даже мыши попадают в рай»: Рецензия Киноафиши

На этой неделе российский прокат пополнился настоящей жемчужиной, неочевидной среди таких мастодонтов массовой анимации, как Disney и Pixar. Нет, сейчас в кинотеатрах показывают только «Энканто», и то, наверно, разово или вообще никак. Зато у родителей будет возможности сводить своих детей на любопытную аудиовизуальную историю «Даже мыши попадают в рай» от чешских мультипликаторов.

В центре сюжета – неугомонная, вездесущая мышка Лиззи, которая стесняется своей дружбы с кротом, но никогда этого не показывает. В ее мыслях всегда всплывает образ отца, который перед гибелью завещал маленькой мышке быть храброй и ничего не бояться. Всю жизнь она следует этим словам, но так и не поборола свой страх перед мытьем ушей. Хотя это все вторичное и несколько бытовое, не такое уж важное. Однажды Лиззи решает доказать, что она достойна своего отца, и собирается оторвать клок шерсти у местного Лиса, пока тот спит. Вот только хищник внезапно просыпается, а потом они оба оказываются в раю для зверей. Теперь им предстоит преодолеть свою ненависть друг к другу, заложенную природой, и найти гармонию в этом животном мире.

Даже мыши попадают в рай

Европейская анимация всегда находится в тени из-за чрезмерного трудоголизма и монополистического образа жизни своих американских коллег. Мультфильмы доходят до сколько-нибудь существенного мирового проката не так часто, как хотелось бы самим создателям. Чаще всего проекты остаются внутри фестивального цикла, а дальше их будущее оказывается туманным и неопределенным. Поэтому невольно принято не доверять европейской анимации, зрители относятся к ней с некоторым скепсисом и сомнением и чаще всего идут с мыслями «ну, надо сводить детей хоть на какой-то мультик». В действительности же почти после каждого такого спонтанного просмотра послевкусие остается приятным и памятным.

Чехия – это неочевидная страна, если речь заходит о мультипликации. Зато Бельгия и Франция вспоминаются первыми. Конечно же, Сильвен Шомэ и его популярные «Трио из Бельвилля» (2003) и «Иллюзионист» (2010) до сих пор остаются главными примерами авторской европейской анимации, которую полюбили и критики, и зрители. Философичность, реализм красок, минимализм и музыкальность меняют представление о мультфильмах и понятии «семейный просмотр». Действительно, дети будут увлечены персонажами, их дизайном и запоминающимся саундтреком, а родители воспримут картину как притчевый текст. Каждый будет думать об этой истории после окончания титров.

Если вы легче воспринимаете информацию через ассоциативный ряд, то представьте, что «Зверополис» смешали с «Душой», но сделали это не с помощью стопроцентной анимации. Все зверьки живые и сделаны в кукольном стиле, благодаря заметной лохматой шерстке их хочется обнять или просто погладить. Особенно Лиса, которой еще и заикается, чего очень сильно стесняется.

Даже мыши попадают в рай

Очеловечивание животного мира не такая уж новаторская позиция, а противостояние хищника и добычи вообще можно увидеть практически в каждом художественном произведении. Только такой искренности и гуманизма давно не показывали в мультипликации, где нет места современным шуткам и специальным тропам ради повестки. «Даже мыши попадают в рай» – это камерная история путешествия мышонка Лиззи, которая потеряла связь с реальностью после гибели отца. Настоящее ли оно было, действительно ли рай существовал – решать вам.

Картина предназначена для семейного просмотра, где зритель любого возраста найдет для себя зацепки и заинтересуется сюжетом. Стиль анимации – как глоток свежего воздуха посреди уже предсказуемого 3D-мира. В данном случае смело можно отправляться на просмотр с детьми или разнообразить скучный будний день интересной философской историей про мышонка и лиса.