Награды и номинации фильма От Джастина к Келли 2003

Золотая малина 2005 Золотая малина 2005
Худший "мюзикл" за первые 25 лет
Победитель
Золотая малина 2004 Золотая малина 2004
Премия губернатора
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая женская роль
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший повод для создания настоящего фильма (сплошная концепция/без содержания!)
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
 Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
