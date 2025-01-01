Меню
От Джастина к Келли
Награды и номинации фильма От Джастина к Келли
Награды и номинации фильма От Джастина к Келли 2003
Золотая малина 2005
Худший "мюзикл" за первые 25 лет
Победитель
Золотая малина 2004
Премия губернатора
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший повод для создания настоящего фильма (сплошная концепция/без содержания!)
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
