Прилучный играет самого себя? На НТВ выходит новый сериал, который должен понравиться фанатам актера

Почему культовый сериал называется «Лихие»: дело не только в фамилии героев

Хитрости Хюррем, Махидевран и других: как наложницы узнавали пол ребенка – в некоторые приметы верят до сих пор

Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера

«При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана»

Теперь понятно, почему закрыли «И просто так»: миллион за эпизод — даже HBO ахнули

Встретимся на Аляске: 5 фильмов об этом удивительном ледяном штате — от скрытого шедевра Нолана до вампирского хоррора (и совсем без политики)

Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций

Нину и Тосю помнят многие, а что насчет этих героинь? Вспомните имена 5 советских красавиц из фильмов СССР (тест)

«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город