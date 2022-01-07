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Новейший авиалайнер Atrian 800, летевший из Дубая в Париж, терпит катастрофу в Альпах. На его борту находилось 300 человек. Все они погибли. Расшифровку черного ящика поручают Матье Вассеру (Пьер Нинэ), молодому специалисту с уникальным слухом. На пресс-конференции он вместе с начальством докладывает журналистам о результатах своей работы: очевидно, вслед за стюардессой в кабину экипажа незадолго до катастрофы вошел посторонний. Версия теракта рассматривается как приоритетная. После…