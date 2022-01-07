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Черный ящик Черный ящик
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Boîte noire Черный ящик 2021 / Франция
7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Черный ящик»

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Новейший авиалайнер Atrian 800, летевший из Дубая в Париж, терпит катастрофу в Альпах. На его борту находилось 300 человек. Все они погибли. Расшифровку черного ящика поручают Матье Вассеру (Пьер Нинэ), молодому специалисту с уникальным слухом. На пресс-конференции он вместе с начальством докладывает журналистам о результатах своей работы: очевидно, вслед за стюардессой в кабину экипажа незадолго до катастрофы вошел посторонний. Версия теракта рассматривается как приоритетная. После…

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badanovaanna2001 7 января 2022, 18:08
Оценка
Хороший фильм для вечернего просмотра. Видно, что сценаристы проделали большую работу над сюжетом, ничего не выбивается, и не создаётся ощущения, что что-то сделано чтобы двигать сюжет ( просто потому что ). Хоть фильм и хорош, но пересматривать у меня желания не появляется )))
7 января 2022, 18:08 Ответить
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