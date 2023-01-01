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18 килогерц 18 килогерц
Киноафиша Фильмы 18 килогерц 18 килогерц, 2020: актеры и роли
18 kHz 18 килогерц 2020 / Казахстан
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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18 килогерц, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фархат Шарипов Фархат Шарипов Farkhat Sharipov
В ролях
Мусахан Жумаханов Алибек Адикен
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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