Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дозор Джунглей: Кругосветка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Из рода зверей Из рода зверей
Киноафиша Фильмы Из рода зверей Из рода зверей, 2020: актеры и роли
Genus pan lahi, hayop / Lahi, hayop Из рода зверей 2020 / Филиппины
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Из рода зверей, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лав Диас Лав Диас Lav Diaz
В ролях
Нандинг Хосеф Барт Гуингона Bart Guingona Хэйзел Оренсио
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Related video
У Саши из «Универа» была мама: вот как выглядит бывшая миллиардера Сильвестра
Жуткие брови, когти вместо ногтей: дочь Киркорова от известной певицы называют гадким утенком
Кровь с молоком: иностранцы потеряли дар речи, увидев раздобревшую Федорову
Позорит Пугачеву: только посмотрите, что вытворяет молодая жена Преснякова (пикантное видео)
Люди простились с Лазаревым в Театре Армии: провожали громкими аплодисментами и слезами
В советскую актрису были влюблены тысячи мужчин: удивитесь, какого негодяя выбрала в супруги
Вызывает лишь смех: 3 женщины по знаку Зодиака, которые не умеют флиртовать
Тест: какой у вас Патронус?
Совсем не похож на многоженца: на Юрия Гальцева сегодня больно смотреть
До Бузовой и Бородиной телестройку вел артист: мало кто помнит, хотя он звезда №1
Гайдай хотел, чтобы Шуриком был этот актер: сейчас все видят его и хохочут
Зря перешла дорогу: Успенская разоблачила алчную Собчак на всю страну
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше