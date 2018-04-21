Оповещения от Киноафиши
Заблудшие
Stray
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Новая Зеландия
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2018
Премьера в мире
21 апреля 2018
Дата выхода
22 июля 2018
Новая Зеландия
Сборы в мире
$81 688
Производство
Long Road Films
Другие названия
Stray, Az elveszett, Заблудшие
Режиссер
Дастин Финели
В ролях
Киран Чернок
Арта Доброши
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
12
голосов
5.6
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
