Киноафиша Фильмы Вкус Награды и номинации фильма Вкус

Награды и номинации фильма Вкус 2021

Берлинале 2021 Берлинале 2021
Премия «Встречи» — специальный приз жюри
Победитель
Премия "Встречи"
Номинант
ММКФ 2021 ММКФ 2021
Приз жюри NETPAC
Номинант
