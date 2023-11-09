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Сокращение Трихорна
The Shrinking of Treehorn
Сокращение Трихорна, 2023
2023 / США
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Жанр:
анимация
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о выходе в прокат
Год выпуска
2023
Премьера в России
9 ноября 2023
Премьера в мире
9 ноября 2023
Режиссер
Рон Ховард
Все актеры и съемочная группа
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