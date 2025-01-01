«Уэнсдей» шумит, «Игра в кальмара» собирает миллионы, но эти 5 скромных сериалов Netflix могут понравиться вам больше

«Банально не на что и не на кого смотреть. Скука! Вялый главный герой»: что бесит фанатов в «Декстере» даже спустя годы

100% одобрения – так вообще бывает? Новый фантастический фильм с Эммой Стоун станет хитом

«Спасибо, что ее не позвали, серьезно!»: «Ледниковый период 6» точно будет круче «Шрэка 5» минимум в одном (а еще у Скрэта появится ребенок)

«В 1967-м не было интернета»: Кинг внес лишь одну правку в экранизацию «Долгой прогулки» — правил свою же ошибку 60-летней давности

Японцы из будущего, ляпы из «Слова пацана»: 5 ошибок 1 сезона хитовых «Лихих», которые обязано исправить продолжение

«Каждый раз плачу — сердце рвется»: россияне выбрали самого несчастного шехзаде «Великолепного века» — Джихангир с Мустафой рядом не стояли

Свернули не туда: реальную причину переноса «Мортал Комбат 2» зрителям так и не назвали — ужастик дель Торо все-таки ни при чем

Иностранцы посмотрели — и влюбились в Питер: лишь один фильм Учителя получил 7+ на IMDb, и речь не про скандальную «Матильду»

Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х