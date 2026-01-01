Оповещения от Киноафиши
MTV Movie & TV Awards 2023 MTV Movie & TV Awards 2023
Лучшая комедийная роль
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Унесенные призраками
Унесенные призраками
2001, Япония, аниме , семейный, анимация, приключения
Как создавали уникальные костюмы для нового «Буратино»: Артемон радовался кривым башмакам, а ради Мальвины расколотили итальянские чашки
В Безликом из «Унесенных призраками» каждый может узнать себя: Миядзаки спрятал в этом персонаже особый смысл
А вы заметили, что названия всех фильмов Кэмерона имеют кое-что общее? Это не случайность, а тонкий расчет режиссера
Профессор НИУ ВШЭ объяснил, почему Рождество в «Гарри Поттере» – особый праздник: Роулинг даже здесь пошла против повестки
Все началось с подарка на Рождество: эта экранизация Кинга со звездой «Оно» в 2022-м вышла незаметно — пришло время посмотреть
В «Докторе Хаусе» всего 2 серии получили рейтинг 9.7+: они идут подряд, и фанаты над ними пролили океаны слез
Том Холланд, Николас Кейдж и все-все-все: в 2026 выйдет сразу 4 фильма и сериала про Человека-Паука – что смотрим, что пропускаем?
«Натурально диагноз эпохе»: в «Иронии судьбы» спустя полвека разглядели «матерую антисоветчину» – вот в чем обвиняют Рязанова
Капризная Марфушка иль Яга-старушка? На 5 вопросов отвечайте – кто вы из «Морозко» узнавайте (сказочный тест)
Элем Климов в 80-е снял самый кошмарный фильм о войне, а вот драму его жены про Революцию в СССР запретили на 20 лет и приказали сжечь
«У меня кекс – каждый день!»: кем заменили Лию Ахеджакову в новой версии культового «Служебного романа» – получился фарс
