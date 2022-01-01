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Снегурочка против всех Снегурочка против всех
Киноафиша Фильмы Снегурочка против всех Отзывы о фильме «Снегурочка против всех»
Снегурочка против всех 2021 / Россия
6.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Снегурочка против всех»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Раз в году жители планеты Земля собираются в атмосфере тепла и гармонии у новогодней елки, чтобы проводить старый год и встретить новый. Неотъемлемым атрибутом этого праздника становится визит Деда Мороза и Снегурочки. Но страшная тайна заключается в том, что Снегурочка на самом деле — не внучка Деда Мороза, а обычный человек, пораженный заклятием перевоплощения. Каждый год Дед Мороз (Виталий Хаев) выбирает наиболее провинившегося человека, который плохо себя вел, и обрекает его на…

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cool.igor-1969 1 января 2022, 07:23
Оценка
Рекламный ролик понравился! По-моему прикольный фильм получился. Посмотрю!😀
1 января 2022, 07:23 Ответить
vvm20121997 2 января 2022, 21:19
Оценка
Классный, смешной, новогодний фильм👍\nМне очень понравилось, спасибо 👍🎅🏻
2 января 2022, 21:19 Ответить
samnsk0610 4 января 2022, 08:28
Оценка
Хороший фильм, посмотреть можно
4 января 2022, 08:28 Ответить
ElizavetaPersonal 5 января 2022, 16:26
Оценка
Далой такие фильмы 👎🏻😒 и всякий сброд, который играть не умеет такие как Надежда и Анастасия
5 января 2022, 16:26 Ответить
ElizavetaPersonal 5 января 2022, 16:27
Оценка
Настасья Самбурская т. е
5 января 2022, 16:27 Ответить
zhilochkin 6 января 2022, 11:26
Оценка
Фильм унылое г... Избитый сюжет, цена слишком высока для такого фильма.
6 января 2022, 11:26 Ответить
Дмитрий Шевченко 7 января 2022, 17:28
Оценка
Лучшая комедия
7 января 2022, 17:28 Ответить
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