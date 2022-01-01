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Раз в году жители планеты Земля собираются в атмосфере тепла и гармонии у новогодней елки, чтобы проводить старый год и встретить новый. Неотъемлемым атрибутом этого праздника становится визит Деда Мороза и Снегурочки. Но страшная тайна заключается в том, что Снегурочка на самом деле — не внучка Деда Мороза, а обычный человек, пораженный заклятием перевоплощения. Каждый год Дед Мороз (Виталий Хаев) выбирает наиболее провинившегося человека, который плохо себя вел, и обрекает его на…