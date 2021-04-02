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После Чернобыля
Отзывы о фильме «После Чернобыля»
После Чернобыля
2021 / Россия / Украина / США
3.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 3.3
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Сергей Давтян
2 апреля 2021, 22:54
Оценка
Вспомни самый конченый, бессмысленный, отвратный,тупой и дешёвый фильм в своей жизни. Вспомнил? Теперь знай, что этот фильм в 1000 раз конченнее, бесмысленнее, отвратнее, тупее и дешевее. Чуть не стошнило в зале. Приятного просмотра, лично моё мнение. Пока
2 апреля 2021, 22:54
2
0
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Malika Melekaeva
3 апреля 2021, 00:53
Потратила зря время и ДЕНЬГИ
Не интересно
Просто ужас,
Отстой 100 %
Как такой отстой можно было выпустить на экраны 🤷🏻♀️🤦🏻♀️
3 апреля 2021, 00:53
1
1
Ответить
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Не интересно
Просто ужас,
Отстой 100 %
Как такой отстой можно было выпустить на экраны 🤷🏻♀️🤦🏻♀️
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