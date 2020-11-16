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6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе 6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе
Киноафиша Фильмы 6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе
69: The Saga of Danny Hernandez

6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе, 2020

2020
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Tekashi69 или Сикснайн — знаменитый бруклинский рэпер с радужными волосами — прогремел синглом «Gummo», коллабом с Ники Минаж, а также многочисленными преступлениями. В документальном расследовании о жизни и творчестве рэпера разворачивается настоящая гангстерская история, в которой количество обвинений растет пропорционально интернет-популярности, а репутация секс-наркомана получает свое подтверждение не только в скандальных видео музыканта. Похоже, это последний антигерой нашего времени, которого не коснулась культура отмены: у Tekashi69 24 млн. подписчиков в Instagram, миллиарды просмотров на Youtube и несколько судимостей.

5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 29 апреля 2021
Премьера онлайн 16 ноября 2020
Премьера в мире 16 ноября 2020
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Викрам Ганди
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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