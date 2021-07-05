Наша рецензия

Пытаясь добраться до города, Лиза с опаской соглашается сесть к таинственному незнакомцу. Оказалось, чутье ее не подвело, и девушка попала в машину к разыскиваемому маньяку, который успевает напасть первым. После потери сознания Лиза приходит в себя в непонятной металлической коробке, странном костюме и со светящимся браслетом на запястье. Здесь начинается ее путешествие по системе узких туннелей, переполненных смертельными ловушками. Но только добравшись до конца, Лиза сможет обрести свободу,…