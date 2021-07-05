Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Коби Брайант: Черная мамба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бегущая в лабиринте Бегущая в лабиринте
Киноафиша Фильмы Бегущая в лабиринте Отзывы о фильме «Бегущая в лабиринте»
Meander Бегущая в лабиринте 2021 / Франция
5.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Бегущая в лабиринте»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Пытаясь добраться до города, Лиза с опаской соглашается сесть к таинственному незнакомцу. Оказалось, чутье ее не подвело, и девушка попала в машину к разыскиваемому маньяку, который успевает напасть первым. После потери сознания Лиза приходит в себя в непонятной металлической коробке, странном костюме и со светящимся браслетом на запястье. Здесь начинается ее путешествие по системе узких туннелей, переполненных смертельными ловушками. Но только добравшись до конца, Лиза сможет обрести свободу,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Андрей Быстров 5 июля 2021, 12:25
Оценка
Фильм - полная лажа. Поначалу еще есть шанс на развитие какого-то сюжета, но потом... фильм не о чем. Видать, минимально бюджетный фильм. В фильме сняты 3 человека. Фильм о том как девушка В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ФИЛЬМА ползет по лабиринту, пытаясь выбраться. Я бы фильм назвал "Ползущая в лабиринте". Дальше, видимо, идеи совсем закончились, ну и начали приплетать каких-то совсем нелепых персонажей (типа гниющая роботизированная челюсть) и сюжетов типа Рипли с Чужим. Фильм не рекомендую. Удивлен, что такой фильм вообще попал на Российский прокат
5 июля 2021, 12:25 Ответить
Annetblack14 10 июля 2021, 14:25
По мне этот лабиринт - наша реальность в которой также нужно пробираться чтобы, пройдя через кошмарные испытания, обрести счастье
10 июля 2021, 14:25 Ответить
Влад Котов 13 июля 2021, 17:13
Оценка
Очень уж похоже на фильм Бегущий в лабиринте
13 июля 2021, 17:13 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 48 комментариев
Флэш
Флэш 6 комментариев
Русалочка
Русалочка 8 комментариев
Сто лет тому вперед
Сто лет тому вперед 1 комментарий
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение 1 комментарий
Паранормальные явления. Скинамаринк
Паранормальные явления. Скинамаринк 1 комментарий
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App