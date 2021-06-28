«Бегущая в лабиринте»: Рецензия Киноафиши

Пытаясь добраться до города, Лиза с опаской соглашается сесть к таинственному незнакомцу. Оказалось, чутье ее не подвело, и девушка попала в машину к разыскиваемому маньяку, который успевает напасть первым. После потери сознания Лиза приходит в себя в непонятной металлической коробке, странном костюме и со светящимся браслетом на запястье. Здесь начинается ее путешествие по системе узких туннелей, переполненных смертельными ловушками. Но только добравшись до конца, Лиза сможет обрести свободу, и какой она будет, девушке придется выбрать самой.

«Бегущая» — слишком громкое слово в названии, в фильме нас ждет скорее «ползущая». Не обманули лишь с лабиринтом. Такая неточность скорее забавна, ведь передвигаться по этим тоннелям все равно предстоит очень быстро. Здесь полно хитроумных препятствий и ложных путей. Путешествие усложняет постоянно отвлекающий таймер, отсчитывающий время до срабатывания того или иного смертоносного механизма. Это только начало, за которым Лизу поджидает страшная тварь, не так давно бывшая человеком, и таинственные создатели лабиринта, похожие на летающие черепа.

Бегущая в лабиринте

Главное, что нужно понимать, — не стоит ждать каких-либо ответов и четких объяснений. В первую очередь все подчинено выживанию и столкновению с личными трагедиями реального мира, которые станут более страшной преградой на пути к свободе. Остальное будет покрыто туманом даже в финале с немного открытой концовкой, имеющей маневры для интерпретации. Большую часть времени картина предлагает переживать состояние гнетущего одиночества и клаустрофобии, пропитавших таинственные стены этого места. Ощущение полной неразберихи и подкрадывающейся опасности только усиливает атмосферу неотступающего ужаса. Тут просто негде прятаться, некуда бежать или встать в полный рост, поэтому героиня вынуждена передвигаться на четвереньках, проползая в самые узкие и дискомфортные места. Ощущение хоть какой-то надежды выбраться живым появляется только в финале истории, немного проливая свет на предназначение этого таинственного места.

Тут моментально вспоминается «Пила», «Куб» и «Клаустрафобы», но в отличие от них «Бегущая в лабиринте» оставляет нас наедине с героиней. О ней мы практически ничего так и не узнаем за исключением страшной трагедии, из-за которой она попадает в эту передрягу. В таких условиях оказывается намного сложнее находить в себе силы и желание продолжать двигаться дальше. Актриса Гайя Уайсс справляется с постоянно меняющимся спектром чувств и эмоций. Создатели разбавили привычные для таких мест страх и теплящуюся надежду личной драмой, иногда позволяя героине выпрямиться в полный рост.

Бегущая в лабиринте

В отсутствие диалогов многое упирается в гнетущую тишину и тревожный саундтрек. Звук усиливает ужас, еще больше сужая и без того неповоротливые пространства. Они, правда, остаются довольно однотипными. Главную героиню лишь ждут бесконечные серые тоннели, которые невозможно отличить друг от друга. Отсутствие разнообразия тоже сказывается на атмосфере, стирая ощущение продвижения вперед. Как будто мы попадаем в замкнутое пространство, лишенное ориентиров и любых надежд отыскать выход.

«Бегущая в лабиринте» — камерный триллер, главная задача которого создать ощущение одиночества и клаустрофобии. Тут не стоит ожидать тонких психологических игр или переворачивающего всю историю финала. Ключевым становится именно выживание и преодоление себя, открытие новых физических резервов, позволяющих двигаться дальше, вопреки любым обстоятельствам.

Бегущая в лабиринте

Картина понравится поклонникам сюжетов о выживании в таинственных местах и желающим столкнуться с ужасами клаустрофобии.