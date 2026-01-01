Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Любитель птиц из Алькатраса Награды и номинации фильма Любитель птиц из Алькатраса

Награды и номинации фильма Любитель птиц из Алькатраса 1962

Оскар 1963 Оскар 1963
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1963 Золотой глобус 1963
Лучший актёр второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Foreign Actor
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1962 Венецианский кинофестиваль 1962
Лучший актер
Победитель
San Giorgio Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
