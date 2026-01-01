Идеальный район, красивые дома и одна смерть, после которой соседи перестают здороваться: 2 турецких сериала о благополучии с изнанкой

Всего 6–8 эпизодов: 5 отличных турецких сериалов, которые идеально заходят в зимние выходные

Думаешь — просто кино на вечер. А потом понимаешь, что смотришь один из лучших фильмов года — «Метод исключения»

Кто из «Бригады» сказал 5 фраз – мама Саши Белого, Космос или совсем другой герой? Тест для преданных фанатов

Будет ли 3-й сезон «Больницы Питт»: даже критики «не могут дождаться» – не зря 2-я часть сходу получила 99% свежести на RT

Стали хитами без помощи от голливудских студий: лучшие инди-фильмы, которые можно пересматривать бесконечно

Как в СССР Новый год отмечали: лишь знатоки «Иронии судьбы» пройдут тест на 5/5 – остальным соболезнуем

Таня выживает и едет к маме: у «Интердевочки» был «счастливый» финал специально для Шведов

В 2026-м будет много премьер, но 15 из них ждут особенно: первая состоится уже 19 января – а дальше только успевай смотреть

Покажут ли в кино «Чебурашку-3»? Вторая часть недаром собрала 4,5 млрд рублей – вот какие планы у создателей