Киноафиша
Фильмы
Плохой день в Блэк Роке
Награды и номинации фильма Плохой день в Блэк Роке
Награды и номинации фильма Плохой день в Блэк Роке 1955
О фильме
Расписание
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1956
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1955
Лучший актер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best Film from any Source
Номинант
UN Award
Номинант
