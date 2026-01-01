Меню
Киноафиша Фильмы Плохой день в Блэк Роке Награды и номинации фильма Плохой день в Блэк Роке

Награды и номинации фильма Плохой день в Блэк Роке 1955

Оскар 1956 Оскар 1956
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1955 Каннский кинофестиваль 1955
Лучший актер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best Film from any Source
Номинант
 UN Award
Номинант
