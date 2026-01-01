Меню
Награды и номинации фильма Ленни
Награды и номинации фильма Ленни 1974
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1975
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Каннский кинофестиваль 1975
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
