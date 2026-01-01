Меню
Награды и номинации фильма Ленни 1974

Оскар 1975 Оскар 1975
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Каннский кинофестиваль 1975 Каннский кинофестиваль 1975
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1975 Золотой глобус 1975
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
