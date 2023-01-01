Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я прелесть, живущая в доме
Киноафиша Фильмы Я прелесть, живущая в доме Я прелесть, живущая в доме, 2016: актеры и роли
I Am the Pretty Thing That Lives in the House Я прелесть, живущая в доме 2016 / Канада
4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Я прелесть, живущая в доме, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оз Перкинс Оз Перкинс Oz Perkins
В ролях
Рут Уилсон Рут Уилсон Ruth Wilson Пола Прентисс Paula Prentiss Боб Бэлабан Боб Бэлабан Bob Balaban Люси Бойнтон Люси Бойнтон Lucy Boynton
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше