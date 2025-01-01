«Миу-миу-миу»: в новом фильме звезда «Невского» ловит «гелик» под саундтрек из «Трех котов»

Финал фильма «Одно целое» даже хуже «Субстанции»: объясняем со всеми спойлерами

Доктор Дум и Тони Старк — один человек? После титров «Фантастической четверки» эта фанатская теория уже не кажется бредом

После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы

Ты на мушке, даже если не преступник: Джон Крамер в «Пиле» выбирал жертв по особой системе — и надеялся, что все они выживут

«Почему опять позорный кастинг?»: в новом «Человеке-пауке» появится Гвен Стейси, и фанаты комиксов уже крутят пальцем у виска

«Все всегда смеялись»: «Трем мушкетерам» Смехов благодарен по гроб жизни, но искренне жалеет Атос лишь об одном

«Мучительно плохо — 0/10»: Бандерас в российском кино снимался всего раз — в США фильм окрестили пародией на «Людей Икс» и Нолана

«У меня нет больших надежд»: плохие новости для всех, кто ждал 4 сезон «Извне» в ближайшие месяцы — к этому все и шло

Он потерял все, а теперь его играет Брэд Питт — кто вдохновил авторов «Формулы 1»: история перекликается с реальностью