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Кошачьи миры Луиса Уэйна Кошачьи миры Луиса Уэйна
Киноафиша Фильмы Кошачьи миры Луиса Уэйна Отзывы о фильме «Кошачьи миры Луиса Уэйна»
The Electrical Life of Louis Wain Кошачьи миры Луиса Уэйна 2021 / Великобритания
8.4 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Кошачьи миры Луиса Уэйна»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Коты, поднимающие бокал за праздничным столом. Коты на чаепитии. Коты в суде. В своих картинах художник Луис Уэйн очеловечивал этих пушистых существ и помещал в самые (не)тривиальные декорации. Когда-то котейки сделали Уэйна невероятно популярным: его работы тиражировались в огромных количествах, а иллюстрации могли занимать целый газетный разворот. Однако прошло время, невероятно подвижный ум художника стал его проклятием, и Уэйн провел остаток жизни в больнице, преданный забвению. Но теперь…

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shadowmirka 22 октября 2021, 13:45
Оценка
бу
22 октября 2021, 13:45 Ответить
roxosay752 26 октября 2021, 09:54
Оценка
Супер фильм!!
26 октября 2021, 09:54 Ответить
Фитнес Инструктор 30 октября 2021, 19:50
Оценка
Сама по себе идея фильма интересная! Поэтому, если удасться, гляну сие кино. Надеюсь ожидания будут оправданны.
30 октября 2021, 19:50 Ответить
Пивозавр 2 ноября 2021, 17:49
Оценка
Настал праздник на улице любителей котиков!) Наверняка моя девушка меня туда потащит.
2 ноября 2021, 17:49 Ответить
Сид 7 ноября 2021, 20:07
Оценка
Бенедикт и котики- необычно) В общем, если не знаете на какой фильм сходить со старшими родственниками- идите на него.
7 ноября 2021, 20:07 Ответить
Данила Давыдов 27 мая 2022, 17:22
Оценка
Котики это круто!
27 мая 2022, 17:22 Ответить
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