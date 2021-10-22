Наша рецензия

Коты, поднимающие бокал за праздничным столом. Коты на чаепитии. Коты в суде. В своих картинах художник Луис Уэйн очеловечивал этих пушистых существ и помещал в самые (не)тривиальные декорации. Когда-то котейки сделали Уэйна невероятно популярным: его работы тиражировались в огромных количествах, а иллюстрации могли занимать целый газетный разворот. Однако прошло время, невероятно подвижный ум художника стал его проклятием, и Уэйн провел остаток жизни в больнице, преданный забвению. Но теперь…