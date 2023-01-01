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Один дома
Один дома, 2021: актеры и роли
Home Sweet Home Alone
Один дома
2021 / США
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3.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.6
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Один дома, 2021: актеры и роли
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Режиссер
Дэн Мазер
Dan Mazer
В ролях
Элли Кемпер
Ellie Kemper
Арчи Йейтс
Archie Yates
Роб Делани
Rob Delaney
Тимоти С. Саймонс
Timothy Simons
Эшлин Би
Aisling Bea
Кенан Томпсон
Kenan Thompson
Пит Холмс
Pete Holmes
Элли Маки
Ally Maki
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